Gioiosa Marea: intensificare la sensibilizzazione per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, sfruttare le premialità e migliorare il decoro urbano

Un appello per fare al meglio la raccolta differenziata, in modo da raggiungere e superare la soglia prevista dalla legge, sfruttare le premialità che potrebbero diventare risparmi per i cittadini in bolletta.

Un invito a rispettare l’ambiente, la sensibilizzazione iniziata dalle scuole, fare soprattutto prevenzione e repressione sono come estrema ratio, puntare sui finanziamenti della Srr, per acquistare strumenti e macchinari utili ad assicurare un servizio migliore per i cittadini e gli operatori commerciali e soprattutto per chi vive di turismo.

Di questo si è discusso questa mattina nei locali dell’auditorium di Gioiosa Marea, in un incontro presieduto dal sindaco Tindara La Galia e dall’assessore all’ambiente Teodoro Lamonica. E’ stato il modo per fare il punto anche su interventi di bonifica su torrenti e strade.