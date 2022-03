Patti: presentato evento su “Adelasia e Febronia, modernità nella storia”, due donne a confronto tra emancipazione e violenza

Si è svolta presso i locali dell’assessorato al turismo di patti, una conferenza stampa organizzata dall’assessore Daniele Greco per la presentazione del programma “Adelasia e Febronia, modernità nella storia”. Due donne a confronto tra emancipazione e violenza.

Sarà il mese di aprile, quello dedicato alla contessa di Sicilia e regina di Gerusalemme, Adelasia del Vasto, una delle figure femminili più affascinanti del Medioevo, morta a Patti il 16 aprile 1118 le cui” spoglie mortali riposano in pace” come recita l’iscrizione in latino apposta sullo splendido sarcofago marmoreo custodito nella Cattedrale.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 2 aprile con il saluto delle autorità sotto l’Arco della Porta Reale, alla presenza del Gran Conte Ruggero e di Adelasia. Ogni incontro sarà animato dalle scuole e associazioni presenti sul territorio pattese.

Lunedì 25 aprile invece presso la Basilica Cattedrale San Bartolomeo vi sarà una concelebrazione eucaristica in memoria di Adelasia Del Vasto presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo Emerito di Palermo.

La foto del sarcofago della Regina Adelasia è del sito cattedralepatti.it