Pnrr e i progetti per l’infanzia, proroga al 31 marzo e sostegno ai comuni

Proroga del bando al 31 marzo e sostegno ai comuni per intercettare tutte le realtà territoriali carenti di servizi e informarle delle opportunità previste. Il pnrr rappresenta un’opportunità unica e grazie a queste risorse si potranno dare ai servizi per l’infanzia l’attenzione che meritano nel sistema educativo nazionale.

Questo ha ribadito il sottosegretario all’istruzione Barbara Floridia. In precedenza i sindaci e tra questi il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto, avevano lanciato l’allarme riguardo all’impossibilità di accedere ai fondi del pnrr e a realizzare le progettazioni a causa dell’eccessiva burocrazia.

Il senatore Floridia, dal canto suo, ha voluto sottolineare come, per un ambito prioritario come quello dei servizi per l’infanzia fosse fondamentale che tutte le risorse venissero utilizzate al meglio, soprattutto se rivolte alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.

Ecco perché la proroga ed il sostegno ai comuni. In particolare, saranno organizzati incontri territoriali con il coinvolgimento delle prefetture e la partecipazione del Ministero dell’Istruzione e della task force edilizia scolastica dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Questo supporto mirerà a stimolare la partecipazione e ad accompagnare gli uffici tecnici dei comuni nella predisposizione della candidatura. I territori avranno a loro disposizione anche dei webinar dedicati, organizzati in coordinamento con l’Anci, l’Associazione dei Comuni italiani.