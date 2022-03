Covid-19 – In Sicilia 5.497 nuovi casi, stabili i ricoveri. 25 le vittime

La curva dell’epidemia di Covid è stabile in Sicilia. È quanto emerge dal bollettino dell’11 marzo del ministero della Salute. I nuovi casi sono stati 5.497 (ieri erano stati 5.528) con 33.961 tamponi processati (ieri erano stati 33.350). Il tasso di positività infatti è pressoché identico al 16,1%. I morti sono stati invece 25 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 9.721. L’anno scorso, 11 marzo 2021, i nuovi casi erano stati 672 e i morti 18.

Anche negli ospedali la situazione è stabile. È invariato, infatti, il dato relativo ai ricoveri, che sono 933, di cui 65 in terapia intensiva con 3 nuovi ingressi.

La Sicilia è la terza regione per numero assoluto di nuovi contagi dietro Lazio (6.052) e Lombardia (5.861).

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.697 casi, a Catania 922, a Messina 855, a Siracusa 521 così come a Ragusa, a Trapani 721, ad Agrigento 830, a Caltanissetta 321 e ad Enna 268.

A livello nazionale, si sono registrati 53.127 nuovi casi di Covid. I decessi sono 156 (ieri 136), le vittime totali dall’inizio della pandemia 156.649. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 18 in meno (come ieri) con 35 ingressi del giorno (ieri 48) e arrivano complessivamente a 527, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 140 unità (ieri -161), per un totale di 8.274.