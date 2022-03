Brolo, anche i ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Merendino” solidali con il popolo ucraino

In occasione della festa della donna l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “Merendino” di Brolo, con tutti i suoi alunni, i docenti, personale ATA, consiglio di istituto e la dirigente Maria Ricciardello, ha voluto rivolgere l’attenzione all’emergenza umanitaria in atto in Ucraina, dove migliaia di donne, bambini e uomini hanno perso tutto ciò che avevano.

E’ stata, infatti, organizzata una raccolta di generi alimentari, coperte e macherine che, grazie anche alla collabarozione di una mamma di origini ucraine il cui figlio frequenta l’Istituto Superiore, verranno consegnati al centro di raccolta di Capo d’Orlando per la spedizione in Ucraina.

“Nel nostro piccolo contribuiamo con un gesto di solidarietà e fratellanza vicino a questo popolo e soprattutto a queste donne in lacrime. Ancora una volta con questo gesto l’IPSAR di Brolo e tutto il Merendino dice “No alla Guerra” e ricorda che a dichiarare la guerra sono i potenti e a morire gli innocenti.” dichiarano Elena Popescu e Gabriele Alessandro rappresentati di istituto, e la dirgente Maria Ricciardello.