Oliveri: il Tar ordina: “Si deve deliberare sul rilascio di una concessione sessennale dell’area demaniale marittima di via del Fiume!”

L’assessorato regionale territorio e ambiente dovrà deliberare entro 30 giorni sulla domanda per il rilascio di una concessione sessennale di un’area demaniale marittima in località via del Fiume a Oliveri.

Così hanno deciso i giudici della terza sezione del Tar di Catania, sul ricorso formalizzato da un’azienda, rappresentata dall’avvocato Silvano Martella contro la Regione e poi contro il comune di Oliveri, rappresentato dall’avvocato Michele Giorgio.

In contestazione il silenzio amministrativo sulla diffida inviata il 10 settembre 2021 per la definizione dell’istanza dell’1 giugno 2018 per il rilascio di una concessione sessennale di un’area demaniale marittima e per la realizzazione di un’area di sosta scoperta per veicoli e natanti – rimessaggio.

La società aveva anche chiesto la piena esecuzione della sentenza 2923/2019 del Tar di Catania, con cui si affermò che la Regione avrebbe dovuto “valutare ed esitare la domanda di concessione demaniale, prescindendo dall’adozione attuale o potenziale del piano di utilizzo del demanio marittimo da parte del comune e dalla compatibilità dell’intervento richiesto con le disposizioni del Pudm.

La Regione ed il comune di Oliveri hanno chiesto il rigetto del ricorso. Per il Tar, invece, essendo l’istanza della società regolare, la Regione deve concludere il procedimento. Non solo ma nel caso in esame, secondo una disposizione del Consiglio di Stato, non si chiede la proroga di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative, prevista fino al 31 dicembre 2023, ma una domanda per il rilascio di una nuova concessione.

Da qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine alla Regione affinchè concluda il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa di questa sentenza e la condanna a pagare le spese di giudizio.