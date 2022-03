Oliveri – Il primo progetto della Consulta giovanile è la borsa di studio “Nello Musumeci”

Il primo progetto della Consulta giovanile di Oliveri è la borsa di studio “Nello Musumeci”, grazie alla quale i giovani di Oliveri potranno partecipare ai progetti Erasmus gratuitamente.

Il progetto è stato avviato mirando soprattutto alle grandi possibilità, alla formazione e alla conoscenza che l’Erasmus può regalare.

Nei mesi scorsi 13 ragazzi di Oliveri hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i pari età di Grecia, Spagna, Polonia, visitando nuove nazioni e scoprendo nuove realtà.

Partecipare a queste iniziative comporta un piccolo contributo, che tuttavia può rappresentare un ostacolo a qualche famiglia in difficoltà, magari per colpa del Covid.

Consapevole di questo, il giovane esperto alle politiche giovanili, Marco Crisafulli, ha scritto al presidente Musumeci, chiedendo un contributo per consentire a tutti di partecipare a questi progetti.

“Erasmus – dice Crisafulli – è un’esperienza di condivisione che mi ha arricchito e desidero che tutti i miei coetanei abbiano la possibilità di partecipare. Nasce così l’idea della borsa di studio. Ho chiesto aiuto al Sindaco e abbiamo scritto una nota al Presidente Musumeci.

Con grande sorpresa, il Presidente mi ha risposto dopo pochi giorni, accettando la nostra proposta e così il Comune riceverà un piccolo contributo che potrà usare per sostenere le poche spese necessarie ad aderire agli Erasmus. La dedica della borsa di studio al nostro Presidente vuole essere un segno di gratitudine, per averci ascoltato e supportato in questa iniziativa volta a non lasciare indietro nessuno. Ringraziamo Ferdinando Croce per la collaborazione.”

Articolo di Angela Serena Lo Conti