Ucria – Il sindaco Crisà nomina l’ex comandante dei Vigili Urbani Roberto Radici esperto a titolo gratuito

Roberto Radici è stato nominato esperto a titolo gratuito del Sindaco di Ucria Enzo Crisà, ai sensi dell’art. 14 L.R. n.7/1992, come modificato dall’art. 9 della L.R. n. 5 del 17/02/2021, per lo svolgimento delle seguenti attività: coadiuvare e supportare il Sindaco nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi di sua competenza che non siano riservati ad altri organi dalla legge o dallo statuto comunale; coadiuvare e supportare il Sindaco, n.q. di capo dell’amministrazione, in tutte le attività necessarie a garantire in via generale il funzionamento delle strutture organiche del Comune, predisponendo, ove richiesto dallo stesso Sindaco, gli atti finalizzati ad impartire le direttive a tal fine; coadiuvare e supportare il Sindaco nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi finalizzati ad assicurare agli utenti la massima fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico, nelle varie fasce orarie e in ogni periodo dell’anno, adoperarsi per il miglioramento formativo – professionale del personale della Polizia municipale;

Radici ha maturato sul campo una esperienza amministrativa trentennale ed ha sempre svolto la sua attività di Comandante della Polizia municipale, di Responsabile di Area, di Funzionario e di Dirigente comunale in maniera adamantina e con professionalità ineccepibile, fino al relativo pensionamento avvenuto in data 30/11/2021.

“L’incarico conferito – ha detto il sindaco Crisà – si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario e anche sul fatto che Radici ha una professionalità idonea per coadiuvarmi nell’espletamento delle attività connesse con le materie di competenza del sindaco. I compiti dell’esperto e la sua attività saranno connesse alle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo tipicamente ascritte al ruolo del Sindaco”.