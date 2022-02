Covid – 5 mila nuovi casi in Sicilia, ma oltre 24 mila guariti! In calo i ricoveri (-14), 12 le vittime

In calo i contagi da Covid-19 in Sicilia: sono 5.062 i nuovi casi registrati nel bollettino di oggi, domenica 13 febbraio, a fronte di 36.314 tamponi processati.

In deciso calo i decessi: sono 12 le vittime nelle ultime 24 ore (anche se riferite a più giorni), mentre sabato i nuovi casi erano stati 5.945 e i deceduti 42.

A livello nazionale, oggi la Sicilia sale al quarto posto in Italia per incremento dei nuovi casi tra le regioni, mentre stabile il tasso di positività, al 14%.

Boom di guariti, che sono ben 24.245 i guariti, con gli attuali positivi in Sicilia che scendono a 260.006.

In calo anche la pressione sui reparti Covid ospedalieri dell’isola: in totale i positivi al Covid ospedalizzati in Sicilia sono 1.409, 14 in meno di sabato.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.294 (-15), mentre stabili i ricoveri in terapia intensiva: 115 persone attualmente hanno bisogno delle cure dei reparti di rianimazione siciliani.

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa Palermo con 1.178 i nuovi casi, 1.118 a Catania, 994 a Messina, 651 a Trapani, 580 a Siracusa, 359 a Ragusa, 295 ad Agrigento e 84 a Enna.

In Italia

Trend in calo in Italia. In totale, nella nostra nazione, sono 51.959 i nuovi contagi (circa 11mila in meno rispetto al dato precedente) e 191 le vittime (262 ieri). Quasi 110 mila i guariti nelle ultime 24 ore.