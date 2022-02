Covid, lieve incremento della curva dei contagi nel messinese. Preoccupano Naso e Caronia

Sono 11.010 gli attuali positivi al covid-19 in provincia di Messina, secondo i dati dell’8 febbraio. 306 in più del giorno precedente. 1.327, invece, sono i nuovi casi refertati ieri. Sul fronte dei ricoveri ospedalieri, stabile la situazione nei reparti di rianimazione degli ospedali messinesi, con 22 degenti al 7 febbraio, così come, alla stessa data, nei reparti Covid ordinari. 175 i ricoverati.

A preoccupare, in provincia, è il comune di Naso, dove ieri sono state conteggiate 122 persone positive. “Spiace evidenziare ancora una volta – dichiara il sindaco Gaetano Nanì – che i dati forniti dall’Asp, non sono veritieri: 63 i positivi secondo il report di questa mattina. Purtroppo i numeri in nostro possesso ci dicono che le persone colpite dal virus, ad oggi, sono ben 122. Un triste record che speriamo, con la collaborazione di tutti, di poter azzerare prima possibile”.

Anche a Caronia il numero delle persone contagiate è salito nei giorni scorsi. 93 i casi accertati secondo l’ultimo report reso noto dall’amministrazione Cuffari.

Nel comprensorio dei Nebrodi, faticano a ritornare sotto quota cento Patti, con 116 casi all’ultimo dato fornito, Tortorici, con 144 attuali positivi a ieri e dove da alcuni giorni si registra un nuovo aumento di contagi ed Acquedolci che ieri ha contato 127 casi, con 25 nuovi positivi in 24 ore.

Curva in lento ma progressivo calo a San Fratello, dove il numero degli persone con infezione da Covid è sceso ora a 53, mentre a Sant’Agata di Militello i contagi accertati sono saliti da 228 dell’ultimo report a 241 di oggi.

In lieve risalita i casi anche a Brolo, che passa da 62 a 69 contagiati, A Gioiosa Marea che conta una cinquantina di casi, chiusi per la giornata di oggi i plessi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia di San Giorgio di Gioiosa Marea per sanificazione dei locali, a causa di un numero rilevante di contagi che riguardano bambini che frequentano le due scuole della frazione.