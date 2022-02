Capri Leone: Comunità in apprensione per il 25enne ustionato. Ora è a Milazzo, in gravi condizioni

La comunità caprileonese – e non solo – sta seguendo con apprensione i fatti che riguardano un giovane che, nella mattinata di ieri, si è provocato gravissime ustioni nella sua abitazione, nella frazione Rocca di Capri Leone (qui la notizia).

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto insieme alla Polizia Municipale, pare che il giovane, che soffriva di crisi depressive, si sia dato fuoco utilizzando del liquido infiammabile, mentre in casa con lui c’era anche la madre.

Sono state le urla della donna ad attirare l’attenzione di un vicino, che è intervenuto provando a spegnere le fiamme, che avevano però già provocato ustioni di terzo grado, sul 75% del corpo del 25enne.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il giovane in un centro grandi ustioni.

In tempi brevissimi l’elicottero è atterrato all’elipista di Rocca di Capri Leone, ma da lì è decollato solo nel primo pomeriggio: non è stato trovato nemmeno un posto letto, infatti, nei centri Grandi Ustioni di Palermo e Catania ed in attesa di conoscere la destinazione finale, verosimilmente fuori Regione, il giovane è stato condotto prima in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello e poi, in elicottero, all’ospedale Papardo di Messina.

Nel tardo pomeriggio, quando l’elisoccorso è ripartito da Messina per portare il giovane al Centro Grandi Ustionati Sant’Eugenio di Roma, un aggravamento delle sue condizioni ha richiesto un atterraggio d’urgenza all’ospedale “Fogliani” di Milazzo, dove il giovane si trova attualmente, ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono critiche, ma l’intera comunità dei Nebrodi si è stretta attorno alla famiglia e prega perché il 25enne riesca a superare la fase attuale e possa essere trasferito in un reparto specializzato.