Capri Leone – Drammatico incidente in casa: gravissime ustioni per un 25enne, interviene elisoccorso. Trasferito a Roma

Un drammatico incidente ha colpito la comunità di Capri Leone questa mattina. Un giovane, per motivi ancora in corso di accertamento, ha riportato gravissime ustioni, giudicate di terzo grado, sul 75% del corpo.

Non è ancora chiara la dinamica dell’evento: potrebbe trattarsi di incidente o di un atto di autolesionismo. Il giovane, soccorso inizialmente da un vicino, come riferisce il sindaco Filippo Borrello, si trova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la polizia municipale, oltre ad un’ambulanza del 118, che ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il giovane in un centro grandi ustioni.

L’elicottero, immediatamente atterrato all’elipista di Rocca di Capri Leone, non è però ancora ripartito: nei centri Grandi Ustioni di Palermo e Catania non ci sarebbe posto, dunque, in attesa di conoscere la destinazione finale, verosimilmente fuori Regione, il giovane è stato condotto in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello.

AGGIORNAMENTO

Il giovane, dopo essere stato trasportato al Papardo, in attesa di trovare un centro dedicato, è stato finalmente trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.