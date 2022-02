Sant’Agata Militello, lotta alla sosta selvaggia. In dirittura d’arrivo la gestione esterna degli stalli blu

Stop alla sosta selvaggia. Questa la parola d’ordine dell’amministrazione comunale di S. Agata di Militello, guidata da Bruno Mancuso, che punta a regolare la viabilità e garantire ordine nei parcheggi nel centro urbano. Dopo aver rafforzato con dissuasori alcuni divieti di sosta e fermata lungo le principali arterie cittadine, si punta ora ad attivare il servizio di gestione esterna dei parcheggi pubblici a pagamento.

Un procedimento avviato nel 2019 con la gara, espletata dalla centrale unica di committenza Tirreno Ecosviluppo 2000 nel 2021, assegnata in via provvisoria alla ditta “Traffic srl” di Amantea. Si sta ora svolgendo la fase di aggiudicazione definitiva. Nei circa 300 stalli già presenti sul territorio comunale si sosterà a pagamento per 10 ore al giorno, alla tariffa oraria di 0,80 centesimi. Gettito previsto, oltre 100.000 euro l’anno per i prossimi 5 anni.