Il sindaco Basilio Ridolfo: “Nessuna chiusura della guardia medica di Ficarra e nessuna inerzia da parte nostra!”

Nessun rischio di chiusura della guardia medica a Ficarra. E soprattutto nessuna inerzia da parte dell’amministrazione comunale. Questa la replica del sindaco Basilio Ridolfo all’interrogazione presentata dai consiglieri “Ficarra Bene Comune”.

Dopo l’istanza avviata dall’Asp di Messina 14 settembre 2021 si avviò un’interlocuzione informale nella quale il primo cittadino ha rappresentato l’imminente ristrutturazione della casa comunale con il conseguente spostamento degli uffici che, quindi, imponeva di ricercare una soluzione ottimale per la continuità del presidio a beneficio della comunità.

“Per tale motivo ha destato non poco stupore la notizia dell’adozione da parte dell’Asp della delibera di approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse per la locazione di un immobile da destinare a Guardia Medica.”

Tale stupore, unitamente al non celato rammarico, è stato immediatamente manifestato dal sindaco al direttore dell’uoc patrimonio dell’Asp, al quale Ridolfo ha recriminato l’avvio di un’iniziativa in contrasto con l’interlocuzione in corso. Chiarito l’equivoco, l’amministrazione ha quindi dato la disponibilità a concedere gratuitamente dei locali comunali idonei ad ospitare la guardia medica, individuati in una struttura facilmente accessibile, autonoma e situata in una posizione centralissima quale quella che attualmente ospita l’Ufficio anagrafe e la sede della polizia municipale.

Infatti, fa sapere il Sindaco, l’altro immobile di Via Logge comunemente inteso come “centro diurno”, troverà presto la sua naturale destinazione di “casa per anziani” poiché l’amministrazione in carica sta già formalizzando un apposito avviso di manifestazione di interesse che consentirà al Comune di dotarsi di un’importante struttura destinata, appunto, all’accoglienza degli anziani, favorendone così la permanenza e le cure nel luogo dove hanno sempre vissuto.

“Rassicuro tutta la cittadinanza, ha concluso Ridolfo, sul fatto che l’amministrazione ha già concordato nei prossimi giorni un sopralluogo congiunto con l’Asp per programmare i lavori di adeguamento necessari alla futura e migliorata sede della guardia medica.”