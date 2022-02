Torrenova, il sindaco Castrovinci si ricandida e tenta il terzo mandato consecutivo

Con una nota pubblica l’attuale primo cittadino di Torrenova Salvatore Castrovinci lancia la sua candidatura per le prossime elezioni ammnistrative che si terranno nella primavera del 2022. Castrovinci, una laurea in economia e commercio, impegnato nell’azienda di famiglia, da 10 anni è alla guida della piccola comunità tirrenica e ha ottenuto, nel tempo, numerosi risultati quanto a progetti ed opere realizzate, grazie anche alla fattiva collaborazione e al sostegno della sua giunta.

“Cari concittadini, dopo dieci lunghi anni di intensa e appassionata attività amministrativa, ero pronto a tracciare un consuntivo di queste due legislature. Ero pronto a farlo nella consapevolezza di lasciare in buone mani il futuro amministrativo del nostro comune. Da quando è stata approvata la legge sul terzo mandato, tante sono state le notti insonni e i dubbi sulla mia possibile ricandidatura.” scrive il primo cittadino. “I miei impegni personali e di lavoro sono sempre sempre più pressanti e assidui e tanta, perciò, la paura di non poter dedicare il giusto tempo all’amministrazione. Non vi nascondo che l’idea di “mollare” mi è passata tante volte per la testa. Gli ultimi 2 anni di Covid sono stati massacranti: accanto ai numerosi impegni amministrativi, si sono aggiunte ansie e preoccupazioni quotidiane dettate dal desiderio di proteggere il più possibile la nostra comunità dal contagio.”

“Negli ultimi anni, abbiamo costruito un gruppo forte e coeso ed ero e sono sicuro che questo gruppo sarebbe stato capace di tagliare tanti traguardi anche senza la mia guida.

Ma non avevo fatti i conti con “VOI”: con chi mi ha supportato in questi anni, con chi mi ha sostenuto da quando ho iniziato la mia avventura politica, con chi mi ha aiutato nei miei momenti difficili, con i tanti giovani che vogliono mettersi in gioco, con chi, insieme a me, ha cambiato il volto della nostra meravigliosa cittadina.

Non c’è stato giorno, in questi mesi , che non mi avete spronato a ricandidarmi senza “concedermi ” altre opzioni. Non sapevo come dirlo a mia moglie e alle mie figlie; ma è bastato un semplice sguardo per capire che anche loro erano pronte a sostenermi in qualsiasi mia scelta. Come accade nei grandi amori, la ragione viene sconfitta dal

cuore e il cuore ha deciso. Sono pronto, ancora una volta, a farmi giudicare dai miei concittadini e pronto a guidare la squadra per la legislatura 2022-2027.”