L’On. Laccoto: “L’ospedale Piemonte non venga convertito in Covid hospital!”

“Convertire il Piemonte in Covid Hospital è non solo sbagliato, ma anche un danno consumato ai danni dei messinesi che vedrebbero scomparire dalla sera alla mattina un riferimento sanitario e un essenziale presidio di Pronto Soccorso nel centro della città. Non credo che l’Assessore Razza voglia avallare una decisione di questa portata. Magari una parte della struttura ospedaliera può essere destinata ad ospitare i malati Covid, ma non certo l’intero nosocomio che deve preservare la sua peculiarità, continuare ad erogare prestazioni specialistiche, ricoverare malati non Covid e, soprattutto, mantenere il Pronto Soccorso attivo per tutte le emergenze”. Lo dichiara il deputato regionale Giuseppe Laccoto