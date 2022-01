Covid – Posti letto in esaurimento nel messinese. Tortorici supera i 200 contagi

1.575 nuovi contagi in sole 24 ore, strutture sanitarie al collasso e sindaci che chiedono di poter prorogare la chiusura delle scuole, in ragione del rischio di nuovi focolai visti i contagi troppo elevati. E’ questo il quadro dell’emergenza covid questa mattina in provincia di Messina, ormai travolta dallo “tsunami omicron”.

Il dato più preoccupante è la saturazione ormai prossima dei posti letto negli ospedali messinesi, sia nei reparti ordinari, che in rianimazione. Da quanto emerso ieri in un incontro tra amministrazione comunale messinese, prefetto e vertici ASP, sarebbero rimasti liberi solo 2 posti di terapia intensiva al Policlinico e 4 al Papardo.

Il dato è stato riportato nell’ordinanza sindacale con cui Cateno De Luca ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella Città dello Stretto fino al 23 gennaio. Lancia un grido di allarme a questo proposito il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, che, qualora la situazione degli ospedali messinesi fosse confermata dall’autorità sanitaria, si è già detto pronto a prorogare l’ordinanza di chiusura delle scuole fino al 31 gennaio.

“Quanto appreso, nel silenzio assoluto delle autorità a ciò preposte” tuona Castrovinci” è di una gravità inaudita in un momento storico in cui, solo oggi, i nuovi ingressi nei presidi ospedalieri della nostra provincia hanno raggiunto numeri importanti.”

Intanto i contagi continuano a crescere in modo esponenziale in tutti i comuni dell’hinterland tirrenico-nebroideo. Ieri Tortorici ha superato il tetto dei 200 positivi, mai così tanti, nemmeno quando il comune era stato dichiarato zona rossa. Cesarò registra 82 contagiati e la piccola San Teodoro 100.

Anche Acquedolci vede un’ulteriore impennata di casi, sono 131 adesso i contagi rilevati sul territorio, di cui 90 accertati con tampone molecolare. E così San Fratello, con 55 casi e Galati con 41. E se a Patti ieri, si è superata la soglia dei 300 contagiati, non va meglio nella vicina Oliveri dove i casi accertati sono ora 140. Aggiornamenti anche dai comuni di Piraino e Brolo dove sono rispettivamente 59 e 46 gli attuali positivi. Numeri in salita anche a Capo d’Orlando, con 179 positivi e a Tusa, con 107.