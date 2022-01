Covid – Continua la crescita dei casi nel messinese. 280 contagiati a Patti, 120 a Sant’Agata, 87 a Gioiosa Marea

Si continua a registrare un costate aumento di contagi nel messinese, dove ieri il ministero della salute ha contato 1.502 contagi in 24 ore.

La diffusione del virus, nei singoli comuni del comprensorio tirrenico-nebroideo, non è facile da fotografare, però, con in numeri in rapida evoluzione e i sistemi di monitoraggio e informazione delle autorità sanitarie, letteralmente collassati sotto il peso dell’enorme mole di dati e tamponi da processare.

Sembra che l’ufficio straordinario per l’emergenza covid stia approntando una nuova piattaforma per l’inserimento dei dati covid, mentre un’altra già predisposta, dovrebbe essere pronta a brevissimo per la prenotazione dei tamponi all’ex gasometro di Messina.

Non si arresta l’impennata di contagi a Patti, dove secondo il bollettino del 6 gennaio sono 280 i casi di positività al covid-19. A Milazzo, sono stati registrati 25 nuovi casi di positività, che portano a 387 gli attuali contagiati sul territorio. 762 i positivi a Barcellona Pozzo di Gotto di cui tre ricoverati nel locale ospedale Covid.

La situazione a questa mattina vede a Gioiosa Marea 87 casi di contagio e solo 2 persone in quarantena, mentre sono 52 gli attuali positivi a Piraino, a ieri sera.

Preoccupante la situazione a Tortorici dove ieri sera erano 192 i referti di positività, di cui 134 da test rapido (da confermare) e 58 confermati con molecolare.

Questa mattina il sindaco di Sant’Agata di Militello ha comunicato che sono attualmente 120 i contagiati sul territorio comunale. Ad Acquedolci la situazione al 5 gennaio era di 115 contagiati, 85 positivi al tampone molecolare e 30 rapido.

A San Fratello passano da 27 a 38 i casi e a Tusa sono 101, secondo l’aggiornamento al 6 gennaio. Casi in salita anche a Santo Stefano di Camastra con 51 contagi. A San Teodoro, infine, l’aggiornamento al 5 gennaio conta 59 positivi al tampone molecolare e 31 positivi al tampone rapido antigienico.