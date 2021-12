Niscemi, incidente mortale nella notte. 3 giovanissimi perdono la vita

Dramma di Natale a Niscemi, dove tre giovani, Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18 anni, e Alessandro Cirrone, 16 anni, sono morti in un incidente avvenuto intorno alle 3 di notte sulla strada provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa, all’uscita di Niscemi, nel Nisseno. Secondo quanto riportato da Ansa Sicilia, un quarto ragazzo di 17 anni, inoltre, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia, dove è stato trasferito in mattinata dal 118, per essere sottoposto ad intervento neurochirurgico.

I quattro, a bordo di una Citroen C3 condotta dal ventenne, stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata fuori. L’auto sarebbe finita fuori strada. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e gli agenti del commissariato di polizia, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, che secondo una prima ricostruzione, potrebbe essersi verificato a causa dell’alta velocità. Il PM di turno ha disposto il sequestro del veicolo e la restituzione delle salme ai parenti.