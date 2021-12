Incidente stradale sulla A/20. Miracolo di Natale, solo lievemente ferito il conducente

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sul viadotto Marmora dell’autostrada A/20.

Per cause da accertare una Fiat 16, condotta da un uomo di Acquedolci, mentre viaggiava in direzione Palermo, ha sbandato andando prima a sbattere violentemente contro il guardrail sul lato destro della carreggiata, per poi ribaltarsi su un fianco. Immediati i soccorsi per l’uomo, che per è rimasto solo lievemente ferito. Visto il violento impatto, si può parlare di un vero e proprio miracolo di Natale.

Sul posto gli agenti della Polstrada di Sant’Agata di Militello, che anche oggi, giorno di Natale, hanno svolto con efficienza e puntualità l’intervento sul luogo del sinistro, garantendo assistenza e sicurezza per gli automobilisti. A loro affidati i rilievi del caso per ricostruire le cause dell’incidente.