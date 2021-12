Covid – 2.078 nuovi casi in Sicilia, primato nella quarta ondata. 15 le vittime, in leggero rialzo i ricoveri

In crescita la curva dei contagi in Sicilia, con il numero di casi più alto rilevato nella quarta ondata: sono 2.078 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell’isola nel bollettino di giovedì 23 dicembre, a fronte di 41.651 tamponi processati. Ieri i contagi del giorno erano stati 1.410 su 35mila tamponi processati.

In aumento il tasso di positività, che sale al 4,9% nell’isola, che rimane all’ottavo posto tra le regioni per nuovi contagi. Nelle prime posizioni, con 12.913 nuovi casi c’è la Lombardia, staccato di molto il Veneto con 5.023.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 23.635, con un incremento giornaliero di 1.231 casi. I guariti sono stati 832, mentre stabile il dato relativo alle vittime: sono 15 quelle registrate nel bollettino di oggi e portano il totale dei decessi da inizio pandemia nell’isola a 7.396.

Aumentano ancora, di 10 unità, i ricoverati nei reparti Covid dell’isola: adesso sono 644 in totale. Di questi 568 sono ricoverati in area medica con sintomi e 76 in terapia intensiva (ieri erano 73) con 7 nuovi ingressi del giorno.

Tra le singole province, primato negativo per Catania, che resta in testa con 432 nuovi casi in 24 ore. Segue Palermo con 410 e Messina con 393. Poi Agrigento 268, Caltanissetta 176, Siracusa con 131, Trapani con 121, Ragusa 100 ed Enna 47.

IN ITALIA

Curva ancora in crescita in Italia, dove sono 44.595 i positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore e si registra il nuovo numero record: il precedente era di oltre 40.000 a novembre 2020. Sono invece 168 le vittime in un giorno.