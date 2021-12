Attese per oggi le nuove misure restrittive per fermare l’avanzata del Covid. Ecco le ipotesi

È attesa per il tardo pomeriggio di oggi la conferenza stampa con cui il premier Mario Draghi comunicherà agli italiani le nuove misure di contrasto al Covid. Stamattina la cabina di regia, poi la riunione del Consiglio dei ministri che avrà sul tavolo i numeri dell’emergenza: ieri si è registrato il nuovo record della quarta ondata, e con la variante Omicron arrivata al 28% in Italia, e che apre “una nuova fase” va presa “ogni precauzione possibile” per fermare il virus.

Le ipotesi sono: durata del green pass ridotta a 6 mesi, dose booster quattro mesi dopo la seconda e non più dopo 5, tamponi anche ai vaccinati per i grandi eventi, già a partire dalle feste di Capodanno e ritorno allo smart working. E, soprattutto, la vaccinazione obbligatoria per altre categorie di lavoratori, fino alla possibilità di estendere il super green pass in tutti i luoghi di lavoro.

“Faremo tutto il necessario per difendere quel poco di normalità che abbiamo raggiunto” ha ripetuto più volte il premier Draghi nell’incontro di fine anno con la stampa, aggiungendo che si cercherà di mantenere la scuola in presenza e una vita sociale soddisfacente.

“I vaccini restano la miglior difesa e sono stati essenziali per rilanciare l’economia”, ribadisce Draghi, che ha rinnovato l’invito agli italiani ad immunizzarsi e a fare la terza dose.

“Se serve potenzieremo lo screening nelle scuole – aggiunge il presidente del consiglio -, ma serve la vaccinazione di tutti e oggi anche dei bambini, per evitare il ritorno della Dad a gennaio”, ha aggiunto. In cabina di regia si discuterà di mascherine anche all’aperto in tutta Italia ed anche dell’obbligo di mascherina FFp2 in determinati ambienti chiusi. La misura che farà più discutere in consiglio dei ministri sarà però certamente il tampone ai vaccinati. Adesso tocca solo aspettare: tra poche ore sapremo cosa avrà deciso il governo Draghi.