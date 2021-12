Messina – Cittadella della salute: cucina didattica intitolata alla memoria della dottoressa Turiano

Una targa e l’intitolazione della cucina didattica, nonché di un’aula nella Cittadella della Salute a Messina. Così dirigenti Asp e colleghi hanno voluto ricordare la dottoressa Francesca Turiano, medico del Dipartimento di Prevenzione UOC-SIAN dell’ASP di Messina, prematuramente scomparsa lo scorso 20 ottobre, a causa di una grave malattia, che l’ha portata via in soli tre mesi.

La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di oggi, alla presenza del Direttore Generale Asp f.f. Bernardo Alagna, del Direttore Sanitario Domenico Sindoni, della direttrice amministrativa Catena Di Blasi dell’ASP di MESSINA, del direttore del SIAN Gaetano Nicodemo, dei familiari e dei colleghi.

La dottoressa Turiano è stata responsabile per tre anni consecutivi del progetto “Territorio che nutre”, concepito nell’ambito del programma regionale FED (Formazione, Educazione, Dieta Mediterranea) ed era molto conosciuta dall’utenza, soprattutto tra giovani e giovanissimi, in quanto il progetto di educazione alimentare era rivolto alle giovani generazioni ed è stato attuato in 13 scuole appartenenti a 39 comuni, coinvolgendo oltre tremila alunni e 322 insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado in tutta la provincia di Messina, con la collaborazione delle dietiste del SIAN, M. Lidia Lo Prinzi, Mattia Papa, Noemi Vacirca. Il progetto aveva visto anche la partecipazione integrata del territorio, coinvolgendo attivamente il Parco dei Nebrodi e i suoi produttori.

Proprio la cucina didattica è stata una delle sue ultime idee portata a compimento. L’ultimo impegno del suo appassionato e attento lavoro è stato la presentazione della conclusione del progetto FED con le scuole per il 2021 al castello Gallego di Sant’Agata Militello lo scorso giugno. Da quel momento la dottoressa Turiano non è più rientrata a lavoro a causa della sua malattia, fino al 20 ottobre, giorno in cui si è spenta.