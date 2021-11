Capo d’Orlando – In arrivo 3,7 milioni di euro per interventi al Liceo Lucio Piccolo

La Città Metropolitana di Messina nell’ambito dei finanziamenti richiesti per gli interventi per l’edilizia scolastica, già programmati per il quinquennio 2021-2025, ha ottenuto lo stanziamento di oltre sei milioni di euro autorizzato con Decreto del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali n.356 Serv 6, a valere sul bilancio regionale 2021.

Si tratta di due articolati progetti che riguarderanno l’adeguamento strutturale, il miglioramento e la messa in sicurezza del Liceo “Lucio Piccolo”, nel comune di Capo d’Orlando, finanziati con la somma di € 3.750.800,00, e del Liceo scientifico e linguistico di Giardini Naxos, sez. ass. dell’I.I.S. “Caminiti Trimarchi” di S. Teresa di Riva, finanziati con la somma di € 3.029.000,00.

La IV Direzione, coordinata dal Dott. Salvo Puccio, ha già individuato le fasi procedurali per ciascuno intervento e la tempistica per la conclusione dei lavori. In particolare, per ciascun progetto sono previsti quattro passaggi: progettazione, procedura di aggiudicazione, esecuzione dei lavori, collaudo e funzionalità da completarsi, in base al cronoprogramma pianificato, nell’arco di un anno.

Si tratta di interventi ad ampio raggio d’azione che puntano a risolvere in maniera complessiva e definitiva le numerose e frammentate criticità che presentano alcuni edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Messina.

L’azione sinergica posta in essere dal dirigente Salvo Puccio con lo staff tecnico del Servizio Edilizia Metropolitana e con il funzionario responsabile geom. Antonino Miceli sta ottenendo importanti risultati, che sono frutto di un’attenta e lungimirante programmazione. In quest’ottica è già avviata la richiesta di finanziamento alla Regione per altri lavori per gli istituti scolatici, per un importo complessivo di oltre trenta milioni di euro.

Da registrare, infine, che con precedente Decreto del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, è stato finanziato, con fondi a valere del bilancio regionale 2020, l’intervento per l’istituto “Ferrari” di Barcellona Pozzo di Gotto per Euro 1.256.000,00.