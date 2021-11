Brolo – “Posto occupato” nell’aula consiliare

“Posto occupato” anche nell’aula del Consiglio Comunale. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Amministrazione Comunale di Brolo ha riservato una sedia dell’aula consiliare posizionando la locandina “Posto occupato”, dedicandola a quelle donne che avrebbero voluto, potuto e dovuto essere lì se qualcuno non avesse messo fine alla loro vita. Un gesto simbolico di solidarietà e sensibilizzazione nei confronti del drammatico fenomeno delle donne vittime di violenza.

Alla cerimonia, organizzata dall’Assessore Tina Fioravanti, hanno preso parte oltre ai componenti dell’Amministrazione e alcuni Consiglieri Comunali, anche il parroco, Don Enzo Caruso, il comandante della stazione dei Carabinieri, il Luogotenente Maurizio Mastrosimone, alcuni componenti della polizia municipale e l’assistente sociale Stefania Saitta.