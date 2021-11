Caronia, controlli e multe per abbandono di rifiuti. Arrivano le telecamere

Continuano i controlli della polizia locale caronese per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

“Gli agenti hanno svolto delle indagini e hanno individuato ben due responsabili residenti ad Acquedolci, che hanno abbandonato rifiuti indifferenziati a Torre del Lauro.” Riporta una nota pubblicata via social sulla pagina del comune.

”Le contravvenzioni sono già state predisposte e saranno notificate nella giornata di lunedì. Dall’insediamento dell’amministrazione sono già tre le multe per questo tipo di infrazione.”

“Per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti l’amministrazione comunale ha intensificato i controlli sul territorio e si attiverà per il monitoraggio attraverso l’installazione di telecamere. Il regolamento di videosorveglianza è stato già predisposto e presto approderà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva.”