Covid – 546 nuovi casi in Sicilia, di cui 124 a Messina. 7 i decessi, in calo i ricoveri

Sono 546 i nuovi positivi del 12 novembre nell’isola, su oltre 23.000 tamponi processati: in calo rispetto ai 604 di ieri.

La Sicilia oggi è settima in Italia per incremento di nuovi casi dopo Lombardia con 1.103 casi, Lazio con 1.073, Veneto con 1.029, Campania con 869, Emilia Romagna con 712 e Friuli Venezia Giulia con 577 casi.

Gli attuali positivi sono 8.985 con un aumento di 126 casi. I guariti sono infatti 413, mentre si registrano altre 7 vittime, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a ben 7.085.

Diminuisce, invece, il dato relativo ai ricoveri. Adesso sono 358, 10 in meno rispetto alla giornata di giovedì. Di questi 308 si trovano nei reparti Covid ordinari e 50 in Terapia intensiva (tre in più rispetto al dato precedente).

Ecco la distribuzione dei nuovi casi provincia per provincia: Catania sempre in testa con 162, poi Messina 124 e in tripla cifra anche Palermo con 101 casi. Numeri minori nelle altre province: a Siracusa 47, Agrigento 33, Trapani 26, Ragusa 23, Caltanissetta ed Enna 15 a testa.

In Italia

Sono 8.516 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 8.569. Sono invece 68 le vittime in un giorno. Ieri erano state 67.