Covid – Torrenova: 5 le positività riscontrate in ambito scolastico. Scuole chiuse per sanificazione

Sono 4 i casi di positività al coronavirus in ambito scolastico confermate dal tampone molecolare a Torrenova, mentre un quinto ragazzino è risultato positivo al test rapido.

3 i positivi accertati nella scuola dell’infanzia, 2 bambini e una maestra, mentre il quarto caso è un alunno che frequenta la scuola primaria. Inoltre è stato riscontrato un altro potenziale caso di positività alle medie. Si tratta di uno studente, risultato positivo al test rapido, sottoposto a test molecolare.

Una situazione che desta qualche preoccupazione tra genitori e insegnanti. Nella giornata odierna presso l’Usca di Sant’Agata di Militello sono stati eseguiti numerosi tamponi di verifica su contatti stretti dei soggetti positivi. Si attende ora di conoscere i risultati dello screening che potrebbero arrivare già nella giornata di domani.

Il sindaco Salvatore Castrovinci, che sta scrupolosamente seguendo passo, passo l’evolversi della situazione, ha deciso di emettere ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i giorni di lunedì 8 e martedì 9 novembre, per consentire le attività di sanificazione di tutti i locali. Da indiscrezioni, nonostante la nuova circolare ministeriale pare non preveda più lo screening in ambito scolastico, sembrerebbe che il primo cittadino torrenovese sia fermamente intenzionato a chiedere alle autorità sanitarie di eseguire ugualmente i controlli a tappeto, al fine di consentire il rientro in classe in sicurezza.