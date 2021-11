Oliveri: una esperienza straordinaria con il progetto “Erasmus” a Salonicco

L’esperto alle politiche giovanili del comune di Oliveri Marco Crisafulli, insieme ai neo diplomati Salvatore Iarrera, Francesca Iarrera, Francesco Foti e Adelaide Brundo, ha preso parte al progetto tenutosi a Salonicco in Grecia, dove hanno partecipato al programma “Erasmus”.

Al progetto hanno aderito anche le delegazioni di Malta, Spagna, Portogallo, Ungheria, Grecia, Turchia, Estonia. A dare il benvenuto al gruppo di Oliveri – nella foto con l’organizzatrice del progetto Ifigeneia Tsira – è stato il consigliere regionale della Macedonia Centrale Filippos Ganoulis.

“Siamo partiti perché siamo convinti che la strada più sicura per la nostra crescita sia la collaborazione e l’interazione con i nostri pari europei, ha evidenziato Marco Crisafulli; ormai i ragazzi vivono le proprie nazioni come contenitori i cui confini sono liquidi, superarli e mescolarli agli altri popoli è un’opportunità e un bisogno a cui non si può rinunciare.”

Dopo i difficili mesi trascorsi c’è stato bisogno di questo, per sentirsi nuovamente giovani e liberi. “Voglio ringraziare l’organizzazione del progetto per la calorosa accoglienza e l’amministrazione comunale di Oliveri, ha concluso Crisafulli, per averci consentito un’esperienza indimenticabile.”