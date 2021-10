Elezioni amministrative a Capo d’Orlando, istituito servizio navetta gratuito per raggiungere le sezioni del liceo “Piccolo”

E’ stato predisposto un servizio di navetta per raggiungere le sezioni elettorali ospitate al liceo “Piccolo” di Capo d’Orlando in occasione delle elezioni amministrative di domenica e lunedì prossimi.

In considerazione dei lavori di adeguamento sismico in corso negli edifici scolastici di via Roma e via Piave, le sezioni 1 – 2 – 9 – 10 – 12 tradizionalmente allocate nelle scuole elementari e medie del centro cittadino, saranno ospitate nei locali del Liceo “Lucio Piccolo” di via Consolare Antica.

Per questo motivo, per agevolare il raggiungimento delle sezioni trasferite da parte degli elettori anziani e per quanti sia difficoltoso raggiungere in modo autonomo il liceo per esercitare il proprio diritto di voto, è stato istituito un servizio navetta gratuito. Il servizio sarà assicurato domenica 10 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 22,00 e lunedì 11 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con partenza davanti l’Istituto scolastico di Via Roma.