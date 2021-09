Mirto, incendio nell’immobile del frigo-macello. Fiamme domate dai Vigili del Fuoco

E’ divampato nel pomeriggio di oggi un incendio che ha interessato il capannone industriale dove è ubicato il frigo-macello di Mirto.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello, che hanno domato le fiamme e circoscritto il rogo e i Carabinieri della locale stazione.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’edificio non abbia riportato gravi danni, ma occorrerà attendere il completamento delle operazioni di verifica da parte dei Vigili del Fuoco per fare un bilancio. Da accertare le cause del rogo, ma potrebbe trattarsi di un corto-circuito.