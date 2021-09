Spadafora, martedì 5 ottobre si presenta il centro “Giuridicamente”. Ospite il sociologo Pira con il suo “Figli delle App”

L’ Associazione “Attivamente” da poco si è insediata nel territorio di Torregrotta, avvalendosi della collaborazione della dott.ssa Valentina Sabino Psicologa, dell’ avvocato Rosa Nastasi e della dott.ssa Giusy Rasà Psicologa. L’associazione che può spaziare in diversi settori, occupandosi di diverse tematiche. Per individuare meglio i campi in cui opera, sono state create delle “arterie”, che affrontano i singoli ambiti di interesse.

Le tre professioniste hanno creato il “Centro Giuridicamente” che ha sede in via Messina 11. Obiettivo del centro accogliere i bisogni di natura giuridica e psicologica dei cittadini, per supportare le famiglie nell’affrontare e superare problematiche e conflitti, come quelle tra coniugi o tra genitori e figli.

La presenza del centro sul territorio sarà inaugurata martedì 5 ottobre 2021 alle ore 19 presso l’aula consiliare del comune di Spadafora, con la presentazione del libro ” Figli delle app” del noto sociologo Francesco Pira.

L’evento è stato patrocinato dal comune e sponsorizzato dallo studio di Fisioterapia del Dott. Aloi Federico mostratosisensibile all’iniziativa.