Il Generale Figliuolo in visita a Palermo: “In Sicilia c’è grande lavoro di squadra” – VIDEO

Nel giorno in cui anche a Palermo inizia la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti Covid ai pazienti immunocompromessi, in città è arrivato il commissario nazionale per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Per lui prima una tappa all’Ismett e poi una visita all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo: «Qui in Sicilia è stato un fatto un grande lavoro di squadra – ha commentato il generale Figliuolo –, che è quello che ho sempre immaginato quando ho elaborato il piano nazionale. Voi spesso dite che la Sicilia è ultima nelle graduatorie. Io dico che la Sicilia è partita in un certo modo, ma oggi io vedo una grande organizzazione, eccezionale».