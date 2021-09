Covid, 642 nuovi contagi giornalieri in Sicilia. 18 le vittime in 24 ore

Lieve incremento di nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Sicilia, sono 643 a fronte di 18.040 tamponi processati. Ieri erano stati 602 su poco più di 18.750 test. Sale così anche se di poco, anche l’incidenza che passa dal 3,2% al 3,6%.

L’isola scivola oggi al secondo posto per numero di nuovi contagi giornalieri, preceduta dalla Lombardia con 765 casi. Giù il numero degli attuali positivi – 20.738 – grazie al boom di guarigioni: sono 1.664 i siciliani che hanno sconfitto il covid-19.

Si registra, invece, un aumento delle vittime: sono 18 oggi – ieri erano state 16 – e portano a 6.691 i decessi da inizio pandemia.

Ancora un significativo decremento anche sul fronte dei ricoveri ospedalieri, che complessivamente sono 766, con un -29 rispetto a ieri, mentre la situazione rimane sostanzialmente stabile in terapia intensiva, con un solo ricoverato in più rispetto all’ultimo aggiornamento. I Siciliani in rianimazione sono 100, con 7 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda, infine, la distribuzione dei nuovi contagi nelle singole province, oggi in testa Catania, con 206 nuovi casi. Seguono in tripla cifra Palermo +141 e Messina +119. Poi Caltanissetta +48, Siracusa 41, Trapani 37, Ragusa 32 ed Agrigento 19. Ad Enna nessun nuovo caso.