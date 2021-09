Covid – 1.348 i nuovi casi in Sicilia, 21 le vittime. In calo i ricoveri, oltre 1.300 i guariti

Contagi stabili ormai da tutta la settimana in Sicilia: sono 1.348 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel bollettino del 3 settembre nell’isola, a fronte di 21.978 tamponi processati, tra test rapidi e molecolari.

L’incidenza sale leggermente al 6,1%: ieri era al 5,3% (1.182 con oltre 22 mila tamponi). In questa settimana dunque niente picchi al rialzo: i contagi sono sempre stati tra i 1100 e i 1300 circa al giorno.

La Sicilia resta sempre nettamente al primo posto per nuovi contagi giornalieri tra le regioni, seguita a distanza dall’Emilia Romagna con 721 casi.

Ancora buone notizie dai guariti: coloro che hanno sconfitto il virus oggi sono 1.322. Anche qui un trend in netta crescita. Gli attuali positivi sono 28.130.

Purtroppo si registrano altre 21 vittime che portano il totale dei decessi a 6.412. La Regione Sicilia riporta che dei decessi comunicati in data odierna 2 risalgono al 3 settembre, 6 al 2, 12 al primo settembre e uno al 3 agosto.

Sul fronte ospedaliero si registra un calo dei ricoverati: sono adesso 957 gli ospedalizzati, 10 in meno rispetto al giorno precedente. Di questi 842 sono i pazienti in area medica (-7 rispetto a ieri) e 115 quelli in terapia intensiva (-3) con 12 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore.

Sul fronte del contagio nelle singole province, in testa Messina e Catania con 353 casi a testa. Seguono Siracusa 204, Palermo 131, Trapani 115, Ragusa 108, Agrigento 51, Caltanissetta 32, Enna 1.