Covid – 1.155 nuovi casi in Sicilia, 27 le vittime. Oltre 1.200 i guariti

Contagi stabili da due giorni in Sicilia: sono 1.155 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel bollettino del primo settembre nell’isola, a fronte di 20.959 tamponi processati, tra test rapidi e molecolari.

L’incidenza sale leggermente al 5,3: ieri era al 5,1% (1.091 con oltre 21 mila tamponi).

La Sicilia resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dal Veneto con 691 casi.

Ancora buone notizie dai guariti: coloro che hanno sconfitto il virus oggi sono 1.271.

Gli attuali positivi sono 28.300 con un decremento di 143 casi.

Purtroppo si registrano altre 27 vittime che portano il totale dei decessi a 6.369. La Regione Sicilia riporta che dei decessi comunicati in data odierna 6 sono deceduti il 30 agosto, 5 il 29 agosto, 5 il 28 agosto e 3 il 27 agosto.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 950 i ricoverati, 9 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 114, tre in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la percentuale di posti letto occupati rispetto ai disponibili, attualmente la Sicilia è al 22,8% per i ricoveri ordinari e al 13,1% per le intensive