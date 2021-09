Capo d’Orlando – Franco Ingrillì ufficializza la sua ricandidatura a sindaco

Il primo cittadino di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha ufficializzato la sua ricandidatura a Sindaco per le elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre, già anticipata dalla nostra redazione un paio di mesi fa.

Ingrillì annuncia così la sua candidatura: “Nel corso di questi anni di lavoro sul territorio comunale, sia nel quotidiano impegno sia nelle fasi emergenziali, mi son reso conto di quanto l’impegno, l’esperienza e la responsabilità siano le doti principali che un primo cittadino deve possedere per poter dare risposte efficaci ai bisogni dei cittadini e consentire alla nostra comunità di progredire.

L’impegno e la professionalità sono state la base per la costruzione e la fortificazione di una comunità fatta da persone unite, solidali e capaci di rispondere alle sfide del futuro. La responsabilità nell’affrontare i problemi e gli ostacoli più complessi, come quelli legati alla pandemia da Covid 19, ci ha visto agire tutti insieme con concretezza e lungimiranza.

Mi propongo oggi nuovamente per assumere in prima persona questo impegno e continuare, insieme a voi, quanto abbiamo iniziato. Ci impegneremo ancora per attivare tutte le energie, le competenze e le passioni di cui gode Capo d’Orlando e che vanno valorizzate e condivise”.