Covid – Sicilia, 1.369 nuovi positivi, 146 sono nel messinese. Ancora 10 morti sull’Isola

Torna a salire il numero dei nuovi casi di positività al covid-19 in Sicilia, sono 1.369 quelli registrati nel bollettino del Ministero della Salute di oggi (ieri erano stati 1.139). I tamponi rapidi e molecolari processati sono 13.506, oltre 6.600 in meno rispetto al giorno precedente. Il tasso di positività schizza così dal 5,7% al 10,14%.

La Sicilia resta sempre la regione italiana con più casi del giorno, più del doppio dell’Emilia-Romagna, seconda con 605 casi. Al terzo posto la Toscana con 528 nuovi positivi.

Continua a salire anche la pressione sugli ospedali dell’Isola. Oggi sono 914 complessivamente i ricoverati, 12 persone in più rispetto a ieri, di cui 806 in area medica (+8) e 108 in terapia intensiva, 4 in più dall’ultimo report, con 10 nuovi ricoveri in rianimazione in 24 ore.

La Regione Sicilia oggi comunica 10 decessi, 9 meno di ieri. Anche oggi sono riferiti tutti ai giorni scorsi:1 del 28 agosto , 8 del 27 agosto e 1 del 26 agosto.

Sono guarite 864 persone, mentre salgono a 27.424 gli attuali positivi, di cui 26.510 in isolamento domiciliare.

La provincia più colpita oggi è Palermo con 343 nuovi casi. Seguono in tripla cifra Catania +259, Ragusa +212, Siracusa 195 e Messina +146. 73 i nuovi positivi a Caltanissetta, 70 a Trapani, 61 ad Agrigento. Infine ad Enna soltanto 10 nuovi contagi.

In Italia

Ancora in calo i nuovi positivi al covid in Italia, sono 5.959 oggi, mentre ieri erano stati 6.860. I test processati sono 223.086. Il tasso di positività nel paese sale leggermente al 2,7% per effetto del minor numero di tamponi eseguiti (ieri era al 2,3%). Nella nostra nazione sono 4.133 i ricoverati nei reparti ordinari covid e 525 in terapia intensiva, in lieve aumento rispetto a ieri. In calo, invece, il numero dei morti: ieri erano stati 54, oggi sono 37.