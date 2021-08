Patti: controllo del territorio e delle norme antiCovid effettuato dai carabinieri

Controllo del territorio e del rispetto delle norme anticovid da parte dei carabinieri della compagnia di Patti; lo hanno fatto lungo le strade del territorio di competenza.

Questo l’esito delle operazioni.

I carabinieri della stazione di Santa Domenica Vittoria hanno denunciato un 55enne del luogo per guida in stato di ebbrezza alcolica; era alla guida di un’auto e dopo aver utilizzato l’etilometro, è stato accertato un tasso alcolemico medio superiore a 1,30 g/l. Da qui si è anche proceduto al ritiro della patente di guida. Altre denuncia per un 47enne, originario della provincia di Catania e abitante nel siracusano, per false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Non solo, ma è stato accertato che era sprovvisto della patente di guida, revocata nel 2017 dalla Prefettura di Siracusa; da qui è stata disposta anche la sanzione pecuniaria di 5.100 euro.

I carabinieri della stazione di Sinagra con i militari di Ucria e Ficarra sono intervenuti nei confronti del titolare di un esercizio pubblico; oltre alla sanzione prevista per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale nell’espletamento dell’attività lavorativa, è stata applicata la chiusura per cinque giorni dell’esercizio.

Durante il servizio, in totale, si è proceduto al controllo di 122 veicoli e 165 persone, elevando 21 sanzioni relative a infrazioni al Codice della Strada.