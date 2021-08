Mistretta, vinti oltre 300 mila euro al Superenalotto. Due le giocate viventi

A Mistretta la fortuna è arrivata per ben due volte in 48 ore, consegnando un bottino di oltre 300 mila euro presso la tabaccheria del signor Lucio Gangi, situata in via Umberto I.

È del 19 agosto scorso la vincita più sostanziosa, grazie ad un 5 da 297.621 euro. Sembra che la fortunata combinazione, nella quale sarebbe stato centrato anche il numero “superstar”, sia stata giocata da un gruppo di persone e non da un singolo.

Il 21 agosto, poi, un altro “cinque” al superenalotto ha permesso una vincita di 10.654,36 euro, ad un altro fortunato giocatore.

