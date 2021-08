Covid, nel messinese 5 comuni in zona gialla e 76 ricoverati. 121 contagiati a Milazzo

Boom di contagi nel messinese, 657 in 48 ore. Secondo i bollettini diramati dal Ministero della salute, sabato 21 agosto si sono registrati ben 487 nuovi casi di positività a cui si aggiungono i 170 di domenica 22. Una recrudescenza del virus che inevitabilmente sta determinando maggiore pressione sulle strutture ospedaliere, con 76 degenze di oggi, 7 in più dall’ultimo aggiornamento di venerdì 20 agosto. 32 i ricoverati in area medica al Policlinico e 6 in rianimazione, 26 i degenti al Papardo, di cui 3 in terapia intensiva e 12 gli ospedalizzati a Barcellona Pozzo di Gotto.

Uffici comunali chiusi oggi 23 e domani 24 agosto a Gioiosa Marea, per interventi di sanificazione, dopo che è risultato positivo al coronavirus un dipendente dell’ufficio tecnico. Nel comune tirrenico, sono 20 gli attuali positivi e 28 gli isolati.

Curva dei contagi in calo a Castell’Umberto, con 27 attuali positivi (-4 rispetto all’ultimo dato) e 27 in quarantena. Dati provvisori, spiega il sindaco Vincenzo Lionetto Civa, in quanto si attende l’esito dei tamponi molecolari effettuati nie giorni scorsi, dopo che era stato rilevato un nuovo focolaio sul territorio comunale. In calo i contagi a Santo Stefano di Camastra, che in pochi giorni passa da 17 a 10 attuali positivi e da 36 a 28 persone in isolamento.

Confermati positivi dal tampone molecolare 4 cittadini di Caronia, di cui uno ricoverato in ospedale. Sei i contatti stretti in isolamento con esito del tampone negativo. Salgono da 11 a 13, invece, i contagiati a Montagnareale e da 10 a 19 a Furnari, dove ora sono 27 i contatti stretti in quarantena. 89 gli attuali positivi a Barcellona PG. Tra i 12 ricoverati presso il centro covid, tutti non vaccinati, c’è anche un cittadino barcellonese. Ben 121 gli attuali positivi a Milazzo, + 28 dall’ultimo report, con 4 persone ancora ricoverate in ospedale. La situazione nei comuni “osservati speciali”: 42 gli attuali positivi a Pace del Mela; 27 a Villafranca Tirrena con 7 nuove positività e 4 soggetti guariti; 13 i contagiati a Rodì Milici; una ventina a San Filippo del Mela e 17 a Santa Lucia del Mela.

Sale a 46 il totale degli attuali positivi, confermati con tampone molecolare, anche a Patti. Il sindaco, Mauro Aquino, ha sottolineato che si tratta non solo di cittadini residenti a Patti, ma anche di qualche turista. Tutti e 46 sono asintomatici o con pochi sintomi e sono in isolamento domiciliare. “Siamo in attesa dell’esito di alcuni tamponi molecolari – ha detto il primo cittadino -, che verosimilmente confermeranno la positività di altre persone, facendo crescere il totale dei contagiati a Patti”.