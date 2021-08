Aci trezza: omicidio di Vanessa Zappalà. Ricercato l’ex fidanzato Antonino Sciuto

Il comando provinciale dei Carabinieri di Catania ha diramato poco fa le foto di Antonino Sciuto, (qui sotto), 38 anni, residente a San Giovanni La Punta, indiziato dell’omicidio della sua ex fidanzata, Vanessa Zappalà, avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte sul lungomare di Aci Trezza, frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese.

La giovane, appena 26 anni, è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco, mentre passeggiava con alcuni amici. A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, sarebbe stato l’ex fidanzato della vittima, Antonio, che dopo la sparatoria sarebbe fuggito.

L’omicidio è avvenuto vicino al porticciolo del lungomare di Aci Trezza. Da una prima ricostruzione pare che Vanessa avesse interrotto la relazione con Sciuto in maniera brusca e che il 39enne si sarebbe presentato sul lungomare di Aci Trezza, dove la ragazza era in compagnia di altri amici, per chiedere un chiarimento, quando le avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco, uccidendola.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, ma per Vanessa non c’è stato nulla da fare. Fatale per lei sarebbe stato un colpo alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aci Castello, della compagnia di Acireale e del comando provinciale Catania che hanno avviato subito le indagini. Nella sparatoria è rimasta lievemente ferita, con un colpo di striscio alla spalla, anche un’amica della vittima, medicata dai sanitari del 118.