Capo d’Orlando – Salgono a 42 gli attuali positivi. Il sindaco: “Quasi tutti non vaccinati”

Ancora in crescita i numeri della pandemia a Capo d’Orlando. Ad aggiornare i propri concittadini è stato il sindaco Franco Ingrillì, con un post su Facebook: “I numeri parlano chiaro – scrive il primo cittadini –, ad oggi contiamo 42 persone positive e 54 in quarantena come contatti stretti in attesa di tampone. Una crescita evidente ed esponenziale. Da sottolineare che tutti i positivi sono asintomatici o con sintomi lievi. Ma, al tempo stesso, è bene evidenziare che quasi tutti i positivi non sono vaccinati. Una ragione in più, suffragata dalle prove scientifiche, per chiedere a tutti di vaccinarsi”.

“Capo d’Orlando, sotto questo punto di vista non è Comune virtuoso – prosegue Ingrillì –, visto che supera di poco il 65% dei cittadini vaccinati tra coloro che rientrano nel target. È una prova di responsabilità civile, in vista del mese di settembre che segna il ritorno scolastico e lavorativo.

Responsabilità che deve animare ciascuno di noi anche nel rispetto delle regole, siano esse sanitarie (distanziamento e mascherine), siano esse normative (leggi e ordinanze). È fin troppo facile urlare contro la mancanza di controlli su decine di migliaia di persone (a Capo d’Orlando come in altri centri) e poi infischiarsene di rispettare in modo autonomo e responsabile le regole. Noi sindaci facciamo ciò che possiamo con i pochi uomini e mezzi che abbiamo a disposizione, ma non si può essere in posti diversi nello stesso momento.

Soprattutto ricordiamoci che senza collaborazione da parte di tutti non si va da nessuna parte”, conclude Ingrillì.