Ferragosto blindato alle Eolie: mascherina all’aperto e niente concerti e assembramenti nei bar

Alla vigilia di Ferragosto le isole minori siciliane si preparano per gestire al meglio i festeggiamenti in un periodo in cui preoccupa l’aumento dei casi di positività al Covid-19. Così i sindaci delle Eolie e delle Egadi hanno emanato delle ordinanze per regolare la movida: vietati assembramenti sulle spiagge, obbligo di mascherine anche all’aperto e multe salate per chi viola le regole.

L’ordinanza è stata emessa dal sindaco del Comune di Lipari Marco Giorgianni che governa su sei delle sette isole dell’arcipelago eoliano, Salina esclusa. Giorgianni ha emesso una ordinanza per obbligare l’uso delle mascherine nelle aree portuali di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli dalle 7 alle 20:30 in occasione degli arrivi e delle partenze di aliscafi e navi e dei vaporetti che trasportano turisti mordi e fuggi. Se le ordinanze non verranno rispettate sono previste sanzioni che vanno da 258 euro fino ad un massimo di 10 mila 329 euro.

Sulle Eolie un’altra ordinanza sindacale regola la movida nel weekend di Ferragosto per evitare assembramenti durante concerti nei pub.

“Nei locali all’aperto delle Eolie si possono organizzare dei mini-concerti musicali ma senza assembramento – si legge nell’ordinanza – E chi partecipa dovrà esibire ai gestori di bar e pub la certificazione verde Covid-19″.

Anche nelle Isole Egadi il sindaco del Comune di Favignana Francesco Forgione ha emanato un’ordinanza che vieta assembramenti nelle spiagge il 13, 14 e 15 agosto.

La decisione è stata presa per tutelare la salute pubblica contrastando comportamenti che possano determinare la diffusione del contagio da Covid 19: le spiagge libere delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo saranno interdette a qualsiasi forma di assembramento, all’accensione di falò e fuochi di ogni tipo, all’accampamento e al bivacco, alla produzione e diffusione di musica anche attraverso l’uso di altoparlanti e amplificatori, alla consumazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 21 alle 6. I trasgressori pagheranno una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.