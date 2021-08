Tindari – Domani sera tributo a Franco Battiato: concerto-evento al Teatro Greco

Il “ Franco Battiato Tribute ” sarà un abbraccio, non una celebrazione, sostenuto dalla potenza espressiva di un’arte, appunto, vastissima e stupefacente. Un viaggio che non è finito e continua attraverso l’immensa eredità artistica di Battiato e le voci degli artisti che lo amano.

Il Coro Lirico Siciliano e l’ ensemble orchestrale in residence , diretti da Francesco Costa , arricchiranno con sonorità e estasi musicale una magica notte di poesia nel ricordo del celebre cantante etneo.

Una serata di contaminazioni tra pop e lirica con le bellissime canzoni di Franco Battiato che prenderanno vita, in un suggestivo spettacolo evento, il prossimo 13 agosto al Teatro Greco di Tindari per la 65ma edizione del Tindari Festival.

Saranno due autentiche stelle siciliane, Rita Botto e Etta Scollo, a dare voce alle “meccaniche celesti” in una vera e propria opera di contaminazione tra pop e lirica, ripercorrendo i più grandi successi del cantante etneo (da “L’era del cinghiale bianco” a “Voglio vederti danzare“, da “La cura” a “Prospettiva Nevski“) in una particolare e inedita chiave acustica, con arrangiamento per voce solista, coro lirico e ensemble orchestrale a cura di Ruben Micieli.

L’esclusivo e frizzante programma sarà intervallato dalla voce toccante e intima di Fioretta Mari mentre a “dirigere” la kermesse concertistica la vulcanica energia di Salvo La Rosa.