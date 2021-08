Barcellona Pozzo di Gotto: il “Cutroni-Zodda” resterà Covid Hospital?

Sembra allontanarsi la prospettiva che l’ospedale “Cutroni-Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto si svesta da Covid Hospital per ritornare ad essere un ospedale a tutto tondo.

Lo ha evidenziato il deputato nazionale del gruppo misto Alessio Villarosa, dopo un incontro con i vertici dell’Asp di Messina Bernardo Alagna e Domenico Sindoni. A parte le questioni legate al Covid, si è discusso sulle difficoltà per l’Asp di trovare figure professionali fondamentali come anestesisti, cardiologi e ortopedici, che, a seguito dei numerosi pensionamenti degli ultimi anni, non sono stati ancora sostituiti.

Questa grave mancanza inoltre pare non abbia permesso la riconversione totale del presidio da Covid Hospital a ospedale di base negli ultimi mesi. Urgono i concorsi.