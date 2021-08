Incendio tra Mistretta e Nicosia. Fiamme in località Francavilla, nei pressi della riserva di Sambughetti-Campanito

E’ divampato nel primo pomeriggio di oggi un vasto incendio che sta interessando i territori delle campagne comprese tra il comune di Nicosia e Mistretta. Il rogo sarebbe scoppiato in località Francavilla, nel comune amastratino a ridosso della riserva naturale orientata di Sambughetti-Campanito, area protetta situata nei comuni di Nicosia e Cerami in provincia di Enna.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Mistretta, gli uomini e gli operai stagionali della forestale di Mistretta e Nicosia e i volontari della Protezione Civile.

Al momento l’incendio è presidiato dalle squadre di intervento che stanno lottando per evitare il propagarsi delle fiamme, in attesa dell’arrivo dei canadair, impegnati su altri incendi. L’arrivo del buio, però, rischia di impedire l’intervento dei mezzi aerei. Il fronte di fuoco, per altro, è molto vicino al confine con il Parco dei Nebrodi.