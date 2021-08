Patti: aggiudicata la gara per la ristrutturazione di sei immobili del centro storico

Sarà l’impresa “Civiesse srl” di Aragona, centro del comune di Agrigento, a ristrutturare sei immobili del centro storico di Patti, per essere poi affittati dal comune a cittadini che ne faranno richiesta.

L’impresa agrigentina ha praticato il ribasso di oltre il 29%. Seconda classificata è stata la “General Pubblic Tender Consorzio stabile scarl” di Milano. Questo l’esito comunicato dalla commissione di gara presieduta dall’avvocato Alessandro Pruiti. Sono state 228 le offerte. Importo complessivo dei lavori oltre 2.300.000 euro, il progetto è stato realizzato dall’ingegnere Franco Spanò. Con i proprietari l’amministrazione ha già firmato un protocollo d’intesa per la cessione a titolo oneroso.

La procedura aperta riguardava il programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile con interventi di recupero del patrimonio edilizio nel centro storico per l’importo di circa 4 milioni di euro. E’ stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2010 con la compartecipazione del comune per oltre 600 mila euro.

Il progetto è stato avviato nel 2009, con un intervento diverso: riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile per diciotto alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Patti Centro- via San Nicolò La Mendola. Nel 2019 è stato invece approvato in linea amministrativa il progetto definitivo, ma si è deciso di modificare l’oggetto, recuperando sei immobili per realizzare alloggi a canone sostenibile e riqualificazione di aree pubbliche.