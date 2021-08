Evade dai domiciliari per comprare gli arancini, arrestato 34enne catanese

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato catanese di 34 anni, poiché ritenuto responsabile del reato di evasione.

L’uomo, come prassi impone, ha chiesto ai militari un permesso per uscire di casa per motivi di salute, per recarsi autonomamente dal suo dentista e disabilitare così il sistema d’allarme del braccialetto elettronico.

Il 34enne si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico a seguito di una rapina commessa il 18 maggio 2018 ai danni di una gioielleria di Arezzo.

Non era la prima volta che l’uomo chiedeva permessi del genere e ai militari era giunta voce che il detenuto utilizzasse la “libera uscita” per ben altre finalità.

I carabinieri allora lo hanno aspettato invano fuori dallo studio dell’odontoiatra. Il medico inoltre ha riferito che l’uomo non si era mai presentato ai precedenti appuntamenti.

Allora i militari si sono recati a casa dell’uomo, per attendere il suo ritorno, trovandolo poi intento a trasportare un vassoio di arancini che avrebbe consumato la sera stessa.

In attesa della direttissima il 34enne è stato ricollocato agli arresti domiciliari.