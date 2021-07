L’Orlandina Basket piazza il colpo Tevin Mack!

Il tanto preannunciato colpo è finalmente arrivato. L’Orlandina Basket ha ingaggiato il primo straniero della stagione 2021/22.

Si tratta di Tevin Mack, guardia ala di 198cm, classe 1997, reduce da una stagione in Kosovo, dove è stato il secondo miglior realizzatore della lega con 24,5 punti a partita

Nel corso della sua carriera universitaria ha vestito le maglie di Texas, Alabama e infine Clemson, dove ha conosciuto l’indimenticato Terrell McIntyre, folletto che ha segnato pagine indelebili nella storia dell’Orlandina Basket e che è stato fondamentale nel suo approdo a Capo d’Orlando.

Nel corso della sua carriera ha rappresentato gli USA in diversi tornei giovanili, ottenendo la medaglia d’oro alle Universiadi del 2019, disputatesi proprio in Italia a Napoli, chiudendo la rassegna con 9.5 punti e 4.3 rimbalzi di media in 6 partite.

«Imprevedibilità e fisicità – dichiara il Presidente Enzo Sindoni – sono le due qualità di Mack che per prime hanno colpito il nostro staff. Viene da Clemson, come Terrell McIntyre, il cui giudizio positivo ci ha ulteriormente convinto sulla bontà della scelta. Per questo la sua firma sul contratto mi ha riempito di gioia.

Il progetto dell’Orlandina 21/22 è affascinante, giovane e innovativo come non mai. E Tevin Mack, coniugando qualità e spettacolo, ne sarà uno dei più attesi protagonisti.»

«Sono davvero molto felice – dice Tevin – di iniziare questa avventura a Capo d’Orlando, non vedo l’ora di cominciare. Terrell McIntyre, uno dei miei coach a Clemson, mi ha parlato molto bene della città, della società e di tutta l’organizzazione. Non vedo l’ora di conoscere tutti, sono sicuro che disputeremo una grande stagione. E’ una grande occasione per me. »